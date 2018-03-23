Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sarı-kırmızılıların, günün ilk çalışmasını salonda yaptığı belirtildi.
Terim yönetimindeki akşam antrenmanında futbolcuların, sürat çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Antrenmanın, 5'e 2 tek kaleli hızlı hücum çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Öte yandan, akşam antrenmanından önce tecrübeli futbolculardan Hakan Balta'nın 35'inci, Tolga Ciğerci'nin ise 26'ncı doğum gününün kutlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.