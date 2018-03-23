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'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak , kritik maçın öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 19:20
Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sarı-kırmızılıların, günün ilk çalışmasını salonda yaptığı belirtildi.

Terim yönetimindeki akşam antrenmanında futbolcuların, sürat çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Antrenmanın, 5'e 2 tek kaleli hızlı hücum çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Öte yandan, akşam antrenmanından önce tecrübeli futbolculardan Hakan Balta'nın 35'inci, Tolga Ciğerci'nin ise 26'ncı doğum gününün kutlandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
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