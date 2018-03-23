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’in aklı ’de kaldı

Spor Toto Süper Ligi'nde 12 takımın ağlarını sarsan Galatasaraylı Bafetimbi 'in arkadaşlarına, “Akhisar’ı eleyip, finale kalacağız. Umarım rakibimiz olur. O derbide gol atmayı çok istiyorum” dediği öğrenildi.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Gomis’in aklı Fenerbahçe’de kaldı
Ligde 25 kez ağları sarsan ve krallık yarışında ilk sırada yer alan 'in hedefinde var. Sarı-lacivertlilere iki lig maçında da gol atamayan Fransız yıldız, bu nedenle Ziraat finalinde ezeli rakipleriyle karşılaşmak istiyor. Gomis'in takım arkadaşlarına, "Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'u eleyerek finale kalacağız. Umarım rakibimiz Fenerbahçe olur. Kupayı kazanmayı ve Fenerbahçe'ye gol atmayı çok istiyorum" dediği öğrenildi. Ligde 12 takımın filelerini havalandıran Gomis, kalan haftalarda bu seriye Trabzon, Beşiktaş, Yeni Malatya ve Göztepe'yi de eklemeye çalışacak.

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Fenerbahçe mücadelesinde 90 dakika sahada kalan Gomis, attığı 5 şutla sahanın bu alanda zirvesine çıkarken, Fransız golcü şutlarının hiçbirini rakip kaleye isabet ettiremedi.

SIRA YASİN'DE
Tudor döneminde az süre alan Selçuk, Donk, Linnes ve Sinan Gümüş gibi isimler yeni hocaları Fatih Terim'den formayı kaptılar. Terim'in kalan 8 haftada Yasin Öztekin'den de faydalanmak istediği öğrenildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yasin, göstereceği performansla sarı-kırmızılı kulüpteki kaderini çizecek.
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Gomis’in aklı Fenerbahçe’de kaldı
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