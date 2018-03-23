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finalinde VAR!

Başkanı , Finali ve 1. Lig play-off maçlarında Video ’ni uygulamak istediklerini söyledi

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Türkiye Kupası finalinde VAR!
Başkanı , Video Yardımcı (VAR) ile alakalı önemli açıklamalar yaptı. Sistemin işlemesi için her stadın altyapısının hazır olması gerektiğini belirten Merkez Hakem Kurulu Başkanı Namoğlu, "MHK olarak hedefimiz TFF 1. Lig'deki play-off maçları ve kupa finali gibi maçlarda bunu online olarak hayata geçirmek. VAR sisteminin adaleti dağıtımda çok büyük ölçü olacağını düşünüyorum. Siyah-beyaz dediğimiz; yani herkesin gördüğü hakemin göremediği net pozisyonlar VAR sayesinde tespit edilecek" değerlendirmesini yaptı.
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Türkiye Kupası finalinde VAR!
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