Türkiye Kupası finalinde VAR!

Merkez Hakem Kurulu
Başkanı Yusuf Namoğlu
, Video Yardımcı Hakem Sistemi
(VAR) ile alakalı önemli açıklamalar yaptı. Sistemin işlemesi için her stadın altyapısının hazır olması gerektiğini belirten Merkez Hakem Kurulu Başkanı Namoğlu, "MHK olarak hedefimiz TFF 1. Lig'deki play-off maçları ve kupa finali gibi maçlarda bunu online olarak hayata geçirmek.
VAR sisteminin adaleti dağıtımda çok büyük ölçü olacağını düşünüyorum. Siyah-beyaz dediğimiz; yani herkesin gördüğü hakemin göremediği net pozisyonlar VAR sayesinde tespit edilecek"
değerlendirmesini yaptı.