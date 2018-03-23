Samaras: Geçmişe değil önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız

Son dönemde oynadığı futbolla tüm spor kamuoyunun beğenisini toplayan Yunan yıldız Georgios Samaras, takımı ve gelecek maçlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kümede kalma savaşı veren takımının oyuncularına seslenen Samaras, geçmişte kaybedilen puanlara değil gelecekte kazanılacak puanlara odaklanılması gerektiğini ifade etti.



"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA ODAKLANALIM"

4 puan kaybının hakem hataları sonucunda oluştuğunu fakat hakemlerin performansını değerlendirmek istemediğini vurgulayan Georgios Samaras, "Hakemler hakkında konuşmayacağım. Çünkü hakemler de benim performansımı değerlendirmiyor. Kaybettiğimiz 4 puan ise hakemler sonucunda oldu. Bu da geçti. Bu 4 puan için yapabilecek bir şeyimiz yok. Ne kadar itiraz etsek, üzülsek de geçmişte kaldı. Olmuş bitmiş bir olay. Bundan sonraki maçlarda performansımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu puanları almış olsaydık farklı şeyler konuşacaktık. Şimdi ise olduğumuz yerdeyiz. Oyuncular olarak geçmişe değil önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor" dedi.



"SEVDİĞİM İŞİ YAPIYORUM"

Sevdiği işi yaptığının altını çizen 33 yaşındaki Samaras, "Buraya geldiğim ilk zamanda bile herkese karşı net oldum. O zaman görevde farklı bir hoca vardı. Sezon başı tam performansımda değildim. Kampa geç katıldım. Ligin başlamasından 3 gün önce takıma katıldım. Önemli olan benim kendi performansımı, ritmimi bulamadım. Çünkü diğer oyuncular benden daha formdaydı. 2 ay çok iyi çalıştım. Ekim ayından beri kendimi iyi hissediyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Şu anda takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocamızın, bana ilk 11'de verdiği görevin karşılığını vermeye çalışıyorum" diye konuştu.