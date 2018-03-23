Titi: "Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz"

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor forması giyen tecrübeli oyuncu Titi, akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şampiyon olmuş bir takımda beklentilerin yüksek olmasının normal olduğunu ifade eden Titi, "İstenilen sonuçlar gelmeyince de baskı oluyor. Lig sonuna kadar daha fazla puan alıp, Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz. Bursaspor'un oyuncusuysanız her zaman kazanmak için oynar ve ona göre hazırlanırsınız. Ligde zor bir dönemden geçtik ama iyi döneme gireceğimizi düşünüyorum. Sivasspor gibi zor bir takımı yendik. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Daha önce ligde şampiyon olmuş bir takımın formasını giydiğiniz zaman ve istenilen sonuçları alamadığınız zaman baskı olur. Her zaman bu olur. Yüksek kaliteli bir ekibe sahibiz. Bu da beklentileri yükseltiyor. Ligin sonuna kadar daha fazla puan alacağımıza ve Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyoruz" dedi.



"İÇERDEKİ PERFORMANSIMIZI DEPLASMAN MAÇLARINA DA YANSITMAMIZ LAZIM"

Kendi sahalarında iyi maçlar çıkarttıklarını ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Deplasman performansımızın da gelişmeye ihtiyacı var. Gelişmemiz için elimizden geleni yapıyoruz ve içerideki performansımızı deplasman maçlarına da yansıtmamız lazım. Antalyaspor'la çok önemli maça çıkacağız. Bunun için de gereken hazırlığı yapıp, gerekenleri yapmamız lazım" diye konuştu.

Bursaspor'da kendisini yuvada gibi hissettiğini dile getiren başarılı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6-7 aydır Bursaspor forması giyiyorum. Arkadaşlarımla sağlıklı bir ilişkim var. Hocamla da öyle. Birçok şampiyonluk yaşamış bir hoca. Ligde böyle bir hocaya sahip olmak önemli."



"PARASAL KONULAR BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Titi, parasal konularla ilgili sorulan soruya ise, "Bu bizim çözebileceğimiz konu değil. Biz saha içine odaklanıyoruz ve saha içinde yapılması gerekeni yapıyoruz. Onun dışındaki problemler bizim işimiz değil, bizler futbolcularız. Bizi ilgilendirmez" dedi.