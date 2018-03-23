Trabzonspor geçit vermiyor

Süper Lig
'de Galatasaray
'a konuk olacak Trabzonspor
, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Bordo-mavili takımın 2014-15 sezonundan itibaren Galatasaray ile oynadığı 7 maçta elde ettiği 5 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans, bu beklentinin daha da artmasına neden oldu. Trabzonspor, bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan derbiyi N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
Bordo-mavili takımın G.Saray'a 2015-16 yılında 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla aldığı mağlubiyetlere ise hakemler damgasını vurmuştu. İlk maçın hakemi Cüneyt Çakır
dönemin yönetimi tarafından sert şekilde eleştirilirken, ikinci maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'in kötü yönetimi sonrası kariyeri bitmişti.