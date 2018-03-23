Türkiye İrlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye - İrlanda canlı izle

Türkiye ile İrlanda, Antalya'da karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın yeni formaları da hafta içi tanıtışmıştı. 2020 Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Türkiye ilk ciddi sınavını İrlanda karşısında verecek. Türkiye İrlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? sorusunun yanıtını haberimizde detaylandırdık. Üstelik futbolseverlere şifresiz maç müjdesi de haberimizde! İrlanda Cumhuriyeti Milli takımını futbolseverlerin yakından tanıdığı Martin O'Neill çalıştırıyor. İrlanda takımının dikkat çeken oyuncuları arasında Cenk Tosun'un Everton'dan takım arkadaşı Seamus Coleman, Rob Elliot, Jeff Hendrick, James McClean, Shane Long gibi isimler dikkat çekiyor. İşte Türkiye İrlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ve Türkiye maçı şifresiz mi sorusunun yanıtı!