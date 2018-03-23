2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamayan A milli takım, hazırlık maçında Antalya Stadyumu'nda İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırladı. Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yönettiği karşılaşmayı Türkiye, 52. dakikada Mehmet Topal'dan bulduğu gol ile 1-0 kazanmayı başardı.

LUCESCU İLE 2. GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 7. maçına İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıktı. Ay yıldızlı ekip, Rumen teknik adamın yönetiminde oynadığı 7. maçta 2. galibiyetini aldı. Bu maçlarda 4 kez sahadan mağlup ayrılan A Milliler 1 kez de berabere kaldı.

TÜRKİYE 1 - 0 İRLANDA CUMHURİYETİ

Türkiye 1 - 0 İrlanda Cumhuriyeti (Mehmet Topal, dk. 52)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI



19. dakikada derinlemesine atılan pasta Scott Hogan'ın kaleciyi çalımladıktan sonra kale direği dibinden sert şutu yan ağlarda kaldı.



28. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un yerden sert şutunu kaleci çıkardı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.



32. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından plasesi kalecide kaldı.



37. dakikada sol taç çizgisine yakın bir noktadan Conor Hourihane'nin kullandığı serbest vuruşta James McClean'ın kafası kalecide kaldı.





İKİNCİ YARI

52. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, pasını Yusuf Yazıcı'ya verdi. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Mehmet Topal gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0



67. dakikada hakan Çalhanoğlu'nun ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

Stat: Antalya



Hakemler: Slavko Vincic xx, Tomaz Klancnik xx, Andraz Kovacic xx



Türkiye: Volkan Babacan xx, Gökhan Gönül xx, Çağlar Söyüncü xxx, Serdar Aziz xx (Kaan Ayhan dk. 82 x), Hasan Ali Kaldırım xx, Okay Yokuşlu xx, Mehmet Topal xxx, Yusuf Yazıcı xx (Alper Potuk dk. 86 ?), Emre Akbaba xx (Yunus Mallı dk. 70 x), Hakan Çalhanoğlu xxx (İrfan Can Kahveci dk. 80 x), Cenk Tosun xx (Enes Ünal dk. 64 x)



Yedekler: Serkan Kırıntılı, Okan Kocuk, Uğur Demirok, Serdar Gürler, Selçuk İnan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Ömer Bayram



Teknik Direktör: Mircea Lucescu



İrlanda Cumhuriyeti: Colin Doyle x, Seamus Coleman x (Matt Doherty dk. 63), Shane Duffy, Declan Rice x, James McClean x, Jeff Hendrick xx (Alan Judge dk. 80 x), Alan Browne x (Myler David dk. 69 x), Scott Hogan x (Daryl Horgan dk. 75 x), Long x, Conor Hourihane x (Ciaran Clark dk. 68 x), Sean Maguire x (Shane Long dk. 63 x)



Yedekler: Kieran O'hara, Aaron Milarey, Cyrus Christie, Eunan O'kane, Darragh Lenihan, Alan Judge, Alex Pearce, Enda Stevens, Derrick Wiiliams



Teknik Direktör: Martin O'Neill



Gol: Mehmet Topal (dk. 52) (Türkiye)



Sarı kartlar: Alan Browne, Myler David (İrlanda Cumhuriyeti), Çağlar Söyüncü (Türkiye)