Abdullah Avcı: Fikstür avantajına inanmıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda T.M. Akhisarspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu zorlu mücadele öncesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, Beşiktaş karşısında iyi oyunla güzel bir galibiyet aldıklarını ve bunun kendilerini zihinsel açıdan rahatlattığını belirtti.



"ARDA, AKHİSAR MAÇIYLA BİZİMLE OLACAK"

Arda Turan'ın sakatlığı hakkında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Arda, Beşiktaş maçı öncesi takımın iki antrenmanına katıldı. Özellikle milli takım arasını da onun gibi oyuncular için kullanıyoruz. Riske atmamak için de Beşiktaş maçı kadrosuna almadık. Şu an takım antrenmanlarına katılıyor. Önümüzdeki Akhisar maçı itibariyle bizimle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



"MAHMUT'UN DİZİNDE BİR PROBLEM OLDU"

Mahmut Tekdemir'in milli takımda ufak bir sakatlık yaşadığını dile getiren Avcı, "Buradan da milli takımı takip ediyoruz, o tarafta da bulunmuş bir teknik adam olarak. O konuda da hassasiyetimiz vardır. Milli takım çok değerlidir. Son dakikaya kadar bekleyin dedim ne olacağı ile ilgili. Dizi ile ilgili bir problemi vardı. Orada sağlık ekibi var zaten, bizim sağlık ekibimiz de buradan takip ediyor. İrfan, dün A Milli Takım'da ilk defa süre aldı. O da bizim için mutluluk verici. Mahmut, İrfan ve geçen sene de Cengiz milli takımlara ilk kez buradan gitmişlerdi. Umarım bu sayıları çoğaltırız" şeklinde konuştu.



"CENGİZ, BEKLEDİĞİMİZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Cengiz Ünder'in Roma'da gösterdiği performans hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Bu yatırımla olacak bir şey. Cengiz, hızla gelişim gösteriyor. Arada sırada telefonla konuşuyoruz. Söylediğim tek şey var; kendine yatırım yapacak, kariyerine yatırım yapacak. Gelişimini yapacak, Avrupa'nın kültürünü yapacak. Beklediğimiz şekilde devam ediyor. İnişler, çıkışlar elbet olacak ama çok sağlıklı gidiyor ve bizi mutlu ediyor."



"KIRILMA ANLARI OLACAKTIR"

Ligde çok zorlu bir şampiyonluk yarışı içinde olduklarını belirten Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Herkesin her yerde kazandığı veya kaybettiği bir lig yaşıyoruz. Yarış bu şekilde, birbirine sıkışık şekilde devam edecek. Kırılma anları olacak ama bunlar nerede, ne şekilde olur bilemem. 8 haftalık bu süreçte her maça oyuncularımız da biz de en iyi şekilde çalışıp, anları doğru değerlendirip, yapılacak hataları aza indirmekle sonuna kadar yarışın içinde olarak bu duyguyu yaşamak istiyoruz" diye konuştu.



"FİKSTÜRE İNANMIYORUM"

Fikstürün avantaj veya dezavantaj sağladığına inanamadığını ve bunu da birçok karşılaşmada gördüklerini aktaran Avcı, "Fikstüre inanmıyorum. Fikstürün avantajı veya dezavantajına da inanmıyorum. Yakın zamana baktığımda fikstür, Başakşehir-Gençlerbirliği maçına galibiyet gösteriyor ama öyle bitmiyor. Alanya maçına galibiyet gösteriyor ama öyle olmuyor. Fenerbahçe-Akhisar maçı da öyle. O yüzden oyunun içinde her anında, doğru odaklanacaksın, doğru oynayacaksın. Cebine koyacaksın başka türlü olmuyor" dedi.



"ŞAMPİYONLUK KÜLTÜRÜ OLAN TAKIMLARIN ARASINDAYIZ"

Süper Lig'in 29. Haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray karşılaşmasının sorulması üzerine ise tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Galatasaray maçı hiç aklıma gelmiyor. Hatta bu hafta maçlardan uzak, zihinsel rahatlayarak geçiriyoruz. Önümüzdeki hafta Akhisar sonra burada Malatyaspor ile oynayacağız. Peş peşe arkadaşlarımla rakip olacağız. Bu da bu işin güzel tarafı. Galatasaray maçına daha çok var. Onların da daha maçları var, Fenerbahçe'nin var, Beşiktaş'ın maçı var. Hepsi değerli camialar. Şampiyonluk kültürü olan kulüpler, bunların arasında olmak güzel duygu."