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millilerinden yoksun çalıştı

, 'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 15:40
Beşiktaş millilerinden yoksun çalıştı

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre teknik direktör yönetiminde BJK 'nde gerçekleştirilen idmana koşularla başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra topla idman yaptı.

Top kontrolü, pas, top kapma, dar alanda oyun çalışmaları sonrasında minyatür kale maç yapan futbolcular, yarı sahada oynanan maçın ardından şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmana milli takımlarda olan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi katılmadı.

Yarın izin yapacak olan lı futbolcular, hazırlıklarına 26 Mart Pazartesi akşamı yapacakları idmanla devam edecek.

Öte yandan, siyah-beyazlılarda analiz uzmanı Eren Şafak ile kaleci antrenörü Hakan Çalışkan'ın doğum günleri antrenman öncesinde kesilen pastayla kutlandı.

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Beşiktaş millilerinden yoksun çalıştı
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