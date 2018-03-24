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takımla, takımdan ayrı çalıştı

23 Mart Cuma günü oynadığı İrlanda karşılaşmasını Mehmet Topal'ın attığı golle 1-0 kazanan , 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynanacak özel maçın hazırlıklarına basına kapalı yaptığı antrenmanla başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 22:31
Cengiz Ünder takımla, Enes Ünal takımdan ayrı çalıştı

Antalya'da konaklanan otelin sahasında, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde saat 18.00'de gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerini takiben dar alan oyunları ve şut çalışmaları yapıldı. Antrenmanın şut çalışması bölümü, teknik heyet ve futbolcular arasında geçen neşeli anlara sahne oldu.

rlanda Cumhuriyeti karşılaşmasına ilk 11'de başlayan oyuncular sahadaki idmana katılmayıp kamp otelinde rejenerasyon çalışması yaptı.

ENES ÜNAL TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması öncesinde takımdan ayrı düz koşu yapan ve , bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kasığında zorlanma bulunan ise takımdan ayrı kendisi için hazırlanan özel program dahilinde antrenman yaptı.

A Milliler, yarın aynı yer ve saatte yapacağı antrenmanla Karadağ maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Cengiz Ünder takımla, Enes Ünal takımdan ayrı çalıştı
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