Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Denizlispor'un borcu 19 milyon TL

'un borcu 19 milyon TL

Spor Toto 1'nci Lig'de kümede kalma savaşı veren 'un toplam borcu 19 milyon TL olarak açıklandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 12:21
Denizlispor'un borcu 19 milyon TL

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde dün açıklama yapan Başkan Yardımcısı Taner Atilla, FIFA'da karar bekleyen bir dosyalarının olmadığını belirterek, devre arasında yapılan transferlerin 4.5 milyon TL'ye mal olduğunu dile getirdi.

Ligde son 6 haftaya kurtuluş hattının 1 puan gerisinde giren spor'da 90+5'inci dakikada gelen golle kaybedilen Altınordu deplasmanı sonrası 'na itirazda bulunduklarını belirten Atilla, "Ligin en kritik haftalarındayız ve artık aleyhimize yapılan bariz hatalar nedeniyle sabrımız taştı. Bundan sonraki maçlarımızda daha adaletli ve tecrübeli hakemlerin atanmasını rica ettik. Telafisi olmayan bu haftalarda bu şekilde maç kaybetmek istemiyoruz" dedi.

ANKARAGÜCÜ UYARISI

Sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Süper Lig için mücadele eden Ankaragücü'nü sahasında ağırlayacak Denizlispor'da teknik direktör , futbolcularını uyardı. Ligin en güçlü takımlarından biriyle oynayacaklarını hatırlatan genç teknik adam, "Ankaragücü özellikle duran toplarda uzun boylu futbolcularıyla çok etkili. İstekli ve coşkulu oynamalıyız. İyi bir takımız. Kolay gol yememeliyiz. Yakaladıklarımızı atmalıyız. Bize iyi oyun ve puan lazım" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor'un borcu 19 milyon TL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN