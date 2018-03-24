Rıza Çalımbay, Galatasaray'ı ezberliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
, takımına verdiği 4 günlük izinde boş durmadı ve yardımcılarıyla birlikte milli aradan sonra karşılaşacağı G.Saray'ı çalıştı. Hazırladığı analizleri idmanlarda oyuncularına ders işler gibi anlatacak olan Çalımbay'ın alacağı önlemlerden bazıları şunlar: 1 GOMİS'İN PAS BAĞLANTISINI KESİN
G.Saray'ın en etkili gol ayağı olan Gomis
'in daha az topla buluşması için orta sahayla ve özellikle Rodrigues'le pas
trafiğini kesmeleri gerektiğini düşünen Çalımbay, bu konuda Okay ve Pereira'ya güveniyor. 2 ORTA SAHADA HAKİMİYETİ ELE ALIN
Orta sahada hakimiyet kurmak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü, sağ ve sol kenarda oynatacağı futbol
cuları asıl mevkileri kanat olmadığı için G.Saray'a karşı içe dönük olarak kullanmayı planlıyor. 3 RAKİP KALEYE BOL ŞUT SONUÇ GETİRİR
Ayrıca Burak Yılmaz
'ı ileride daha çok topla buluşturmaya çalışacak olan Çalımbay, mücadele yönü ön plana çıkan Olcay'a mı yoksa daha bitirici paslar atan N'Doye'a mı forma vereceği konusunda henüz kararsız. Ancak Çalımbay, tüm oyuncularından bol bol şut çekmelerini isteyecek. TAKIM ESKİYE DÖNÜYOR
Trabzonspor, G.Saray maçıyla birlikte alışılmış oyun düzenine dönecek. Son iki hafta da stoper oynayan Okay, cezalı Onazi'nin yerine tekrar orta sahada görev yapacak. Hubocan, Uğur ile stoperde oynayacak. Abdülkadir de maçın gidişatına göre sonradan oyuna dahil olacak.