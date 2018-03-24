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, 'in alternatifini 'de buldu

Yönetimi, bonservisi Anderlecht'te olan nin i için kısa sürede resmi temaslara başlayacak.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 11:04
Fatih Terim, Rodrigues'in alternatifini Süper Lig'de buldu

Yeni sezonun planlamasına şimdiden başlayan 'da flaş bir isim daha gündeme geldi... Sarı-Kırmızılılar, formasıyla çok başarılı bir performans sergileyen Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan yani bilinen adıyla nin peşinde. Transfer için temaslara başlandı.

Sezon başında Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten kiraladığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu 24 maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı. 'in Trezeguet'nin alınması çok istediği belirtiliyor.

Fatih Terim, Beşiktaşlı yıldızın peşinde!


YENİ RODRIGUES O OLACAK!

Terim'in birçok kulübü peşinden koşturan 'in olası bir ayrılığı sonrası kadroda oluşacak boşluğu Mısırlı yıldızla doldurmak istediği belirtiliyor. Trezeguet de Galatasaray'a çok sıcak bakıyor.

ÇOK SÜRATLİ VE ÇOK TEKNİK

2016 yılında Ahly takımından Anderlecht'e transfer olan Mısırlı futbolcu, Mouscron'da da kiralık oynamıştı. Her iki kanatta da görev yapan Trezeguet yüksek tekniği ve sürati ile ön plana çıkıyor. (Takvim)

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Fatih Terim, Rodrigues'in alternatifini Süper Lig'de buldu
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