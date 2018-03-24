Fenerbahçe Bolu’da dağıldı

Fenerbahçe
, hazırlık maçında Spor Toto
1. Lig takımı Boluspor
'a Bolu'da 6-2 mağlup oldu. Kanarya maça, Volkan, Şener, Batuhan, Andreas Kilit, Erdem Aydın, Samed Karakoç, Onur Topal, Ozan Tufan
, Aatif, M.Ekici ve Soldado
11'i ile başladı. Boluspor'un gollerini 14'te Burak, 31'de Andre Santos
, 45'te Sefa (pen), 51'de Guido, 83'te Mutlu ve 86'da Yusuf kaydetti. Sarı-lacivertlilerin sayıları 26'da Aatif ve 79'da Fernandao'dan geldi. Genç ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden F.Bahçe'de ikinci yarıda oyuna giren Giuliano, Valbuena ve Fernandao gibi isimler de farklı yenilgiye çare olamadı. OZAN'A TATSIZ HEDİYE!
Fenerbahçe'de affedilen Ozan Tufan, dün 23. yaş gününü kutlarken, 100 gün sonra formasına kavuştu. Ozan en son Türkiye Kupası
'ndaki Adana Demir
ile 13 Aralık'ta oynanan karşılaşmada oynamıştı. Ozan dışında gençlerden Samed ve Serhat maça 11 başlarken, yine yedek oturan Fransız yıldız Valbuena, ikinci yarı
da oyuna girdi. "ATAK YAPMAYIN" TARTIŞMA ÇIKARDI
Maçtan sonra saha karıştı. Şener Özbayraklı ile Boluspor yardımcı antrenörü Osman Bilik arasında sert tartışmalar yaşandı. Bilik'in, 6. gol sonrası futbolcusu Sefa'ya atak yapmamalarını ve kendi aralarında paslaşmalarını istediği, bunu duyan Şener'in de sinirlenerek Bilik'in üzerine yürüdüğü öğrenildi.