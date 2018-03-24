Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe Bolu’da dağıldı

Bolu’da dağıldı

Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında 1. Lig ekibi ’dan 6 gol yedi. Ev sahibi takımın 20 yaşındaki genç oyuncusu Burak, kaleci Volkan’ı 40 metreden avlayıp sosyal medyayı inletti...

TURGUT DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Fenerbahçe Bolu’da dağıldı
, hazırlık maçında 1. Lig takımı 'a Bolu'da 6-2 mağlup oldu. Kanarya maça, Volkan, Şener, Batuhan, Andreas Kilit, Erdem Aydın, Samed Karakoç, Onur Topal, , Aatif, M.Ekici ve 11'i ile başladı. Boluspor'un gollerini 14'te Burak, 31'de , 45'te Sefa (pen), 51'de Guido, 83'te Mutlu ve 86'da Yusuf kaydetti. Sarı-lacivertlilerin sayıları 26'da Aatif ve 79'da Fernandao'dan geldi. Genç ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden F.Bahçe'de ikinci yarıda oyuna giren Giuliano, Valbuena ve Fernandao gibi isimler de farklı yenilgiye çare olamadı.

OZAN'A TATSIZ HEDİYE!
Fenerbahçe'de affedilen Ozan Tufan, dün 23. yaş gününü kutlarken, 100 gün sonra formasına kavuştu. Ozan en son 'ndaki ile 13 Aralık'ta oynanan karşılaşmada oynamıştı. Ozan dışında gençlerden Samed ve Serhat maça 11 başlarken, yine yedek oturan Fransız yıldız Valbuena, da oyuna girdi.

"ATAK YAPMAYIN" TARTIŞMA ÇIKARDI
Maçtan sonra saha karıştı. Şener Özbayraklı ile Boluspor yardımcı antrenörü Osman Bilik arasında sert tartışmalar yaşandı. Bilik'in, 6. gol sonrası futbolcusu Sefa'ya atak yapmamalarını ve kendi aralarında paslaşmalarını istediği, bunu duyan Şener'in de sinirlenerek Bilik'in üzerine yürüdüğü öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Bolu’da dağıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN