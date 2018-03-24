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basın toplantısına katılmadı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 'dan İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü 'in basın toplantısında uzun konuşmasına tepki gösterdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 02:12
Mircea Lucescu basın toplantısına katılmadı

Hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden 'nda Teknik Direktör karşılaşmanın ardından basın toplantısı yapmadı.

Özel maçta misafirperverlik amacıyla ilk açıklamayı İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü O'Neill'e veren Lucescu, konuşmansının uzun sürmesine tepki gösterdi. Basın toplantı odasına girmeyen Lucescu, karma alanda gazetecilere konuştu. Maçın çok iyi geçtiğini belirten Lucescu, "Takım istediğimizi yaptı. Oyuna tamamen hakimdik. İlk yarı biraz daha iyiydi. 9 kere kaleye şut atabildik. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle biraz oyun kontrolünü kaybettik ama iyiydi. Böyle devam etmek istiyoruz. Çok mutluyuz. Önümüzdeki maça bakacağız. Bu akşamki maçın konfirmasyonu olarak gelecek maçta da aynısını yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Mircea Lucescu basın toplantısına katılmadı

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Mircea Lucescu basın toplantısına katılmadı
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