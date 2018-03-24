Beşiktaş, Ricardo Quaresma için kararını verdi

Beşiktaş
yönetimi, yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma
için
gelen teklifleri değerlendirmeye almıyor. Özellikle Çin kulüplerinin gözdesi olan Portekizli futbolcuya çok sayıda talip çıktığı belirtilirken, yönetimin şimdilik pazarlık masasına oturmaya yanaşmadığı kaydedildi. Başkan Fikret Orman
'ın bu konuda kendisini arayan menajerlere, "Dünya Kupası'ndan sonra gelin. Daha önce kimseyle görüşmeyeceğiz
" dediği öğrenildi. HEM REKLAM YAPACAK HEM PARA KAZANACAK
Portekiz Milli Takımı
ile Rusya
'da düzenlenecek Dünya Kupası
'na katılacak olan Q7'nin bu sayede değerini daha da katlayacağını düşünen siyahbeyazlılar, bu nedenle aceleci davranmıyor. Beşiktaş, yeni sezon öncesi 34 yaşında olan Quaresma'yı Çin'e satıp hem ismini geniş kitlelere duyurup reklam yapmayı hem de önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Quaresma, bu sezon forma giydiği 33 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi. MEDEL: TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUZ
İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine röportaj veren Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel
, transferi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Geçen yaz kendisini isteyen çok sayıda kulüp olduğunu söyleyen Medel, "İspanya
ve Meksika
'dan teklifler aldım ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Ailem Türkiye
'de çok iyi ve mutlu. Takımda formayı kapmak için mücadele etmek zorundasınız" dedi. YENİ ZORRO NEGREDO! Başakşehir
maçında yaşadığı sakatlığın ardından elmacık kemiğinden ameliyat olan Beşiktaş'ın golcüsü Negredo
, dün çalışmaya maske ile katıldı. Pepe
de özel bandajla idmana çıktı.