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, i kararını verdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , i gelen teklifleri Portekizli oyuncunun 'da düzenlenecek 'nda göstereceği performansa göre değerinde meydana gelebilecek olası artış için beklemeye aldı.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Beşiktaş, Ricardo Quaresma için kararını verdi
yönetimi, yıldız futbolcusu i gelen teklifleri değerlendirmeye almıyor. Özellikle Çin kulüplerinin gözdesi olan Portekizli futbolcuya çok sayıda talip çıktığı belirtilirken, yönetimin şimdilik pazarlık masasına oturmaya yanaşmadığı kaydedildi. Başkan 'ın bu konuda kendisini arayan menajerlere, "Dünya Kupası'ndan sonra gelin. Daha önce kimseyle görüşmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

HEM REKLAM YAPACAK HEM PARA KAZANACAK
Portekiz ile 'da düzenlenecek 'na katılacak olan Q7'nin bu sayede değerini daha da katlayacağını düşünen siyahbeyazlılar, bu nedenle aceleci davranmıyor. Beşiktaş, yeni sezon öncesi 34 yaşında olan Quaresma'yı Çin'e satıp hem ismini geniş kitlelere duyurup reklam yapmayı hem de önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Quaresma, bu sezon forma giydiği 33 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

MEDEL: TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUZ
İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine röportaj veren Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary , transferi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Geçen yaz kendisini isteyen çok sayıda kulüp olduğunu söyleyen Medel, " ve 'dan teklifler aldım ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Ailem 'de çok iyi ve mutlu. Takımda formayı kapmak için mücadele etmek zorundasınız" dedi.

YENİ ZORRO NEGREDO!
maçında yaşadığı sakatlığın ardından elmacık kemiğinden ameliyat olan Beşiktaş'ın golcüsü , dün çalışmaya maske ile katıldı. de özel bandajla idmana çıktı.
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Beşiktaş, Ricardo Quaresma için kararını verdi
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