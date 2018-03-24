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'ndan 'e ceza

, 'de forması giyen 'e, 23 Mart Cuma günü Brezilya'yla oynanan hazırlık maçından birkaç saat sonra gece kulübünde görüntülenmesi sebebiyle disiplin cezası verdi.

Giriş Tarihi: 24.3.2018 19:14
Rusya Futbol Federasyonu'ndan Roman Neustadter'e ceza

'nin tecrübeli oyuncusu , tarafından disiplin cezasına çarptırıldı. Rusya'nın 2018 Dünya Kupası öncesi 23 Mart Cuma günü Brezilya'yla oynadığı ve 3-0 kaybettiği hazırlık maçından birkaç saat sonra gece kulübünde yakalanan oyuncu eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

GECE KULÜBÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Neustadter'in Luzhniki Stadyumu'nda oynanan maçtan birkaç saat sonra takım arkadaşı Konstantin Raush ile birlikte Moskova'da bir gece kulübünde görüntülenmesi Rusların büyük tepkisini geçmiş ve iki oyuncuya da ceza verilmesi gündeme gelmişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Rusya Futbol Federasyonu da resmi sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada hem Neustadter hem de Raush'u cezalandırdığını duyurdu. Açıklamada ayrıca iki oyuncunun özür mesajlarına da yer verildi.

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Rusya Futbol Federasyonu'ndan Roman Neustadter'e ceza
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