Ümitler İsveç’e teslim oldu: 0-3

Ümit Milli Takım
ı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup 6. maçında İsveç
'e 3-0 yenildi. Alanya'da oynanan maçta konuk ekibin gollerini Asoro (2) ve Ingelsson attı. Beş puanla 5. sırada kalan milliler gruptan çıkma umutlarını iyice azalttı.
Toplam 54 takımın 9 grupta 6'şarlı olarak mücadele ettiği elemelerde grup liderleri finallere katılmaya hak kazanacak. En iyi 4 ikinci ise ikişerli olarak birbiriyle eşleşerek play-off oynayacak. ABDÜLKADİR SAKATLANDI
Kritik maç için A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilen Abdülkadir Ömür, 80. dakikada sakatlandı. Durumu bugün belli olacak. HAZIRLIK MAÇLARINDA DÜN
Macaristan-Kazakistan: 2-3, Yunanistan-İsviçre: 0-1, Norveç-Avustralya: 4-1, Bulgaristan- Bosna Hersek: 0-1, Azerbaycan-Belarus: 0-1, Senegal-Özbekistan: 1-1, Almanya-İspanya: 1-1, Portekiz-Mısır: 2-1, Arjantin-İtalya: 2-0, Hollanda-İngiltere: 0-1, Fransa-Kolombiya: 2-3.