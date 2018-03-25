Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bursaspor'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap

'dan 'a sert cevap

Kulübü, Başkanı 'ın ''nun futbola yaptığı müdahalelerle Bursaspor şampiyon yapıldı" sözlerine cevap verdi. Yapılan açıklamada, akıl dışı ithamlara zerre kadar itibar gösterilmediği, Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğunun da Aziz Yıldırım'dan yaka silktiği vurgulandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 19:02 Güncelleme Tarihi: 25.3.2018 19:03
Bursaspor'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap

Kulübü Başkanı , bir dergiye yaptığı açıklamada, 'un sayesinde şampiyon olduğu iddiasında bulundu. Yıldırım'ın bu sözlerine Bursaspor cephesinden sert yanıt geldi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2010 yılında kazandığımız ve futbol kamuoyunun vicdanıyla zihnindeki yerini 'tertemiz' vurgusu ile alan şampiyonluğumuz, söz konusu şahsın seçim malzemesi seviyesine indiremeyeceği kadar yüce ve yüksek olduğu gibi, Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğunun artık yaka silktiği ve her ağzını açtığında hedef gözetmeksizin kin nefret ve düşmanlık saçan bu şahsiyetin diline yakışmayacak kadar da değerlidir. Türk futbol kamuoyunun iki şampiyon camiasını birbirine düşürmekten başka hiç bir gayesi olmayan bu akıl dışı ithamlara zerre kadar itibar göstermediğimizin bilinmesini istiyor, bununla birlikte hamurunda sadece hak, hukuk, alın teri ve emek olan o tarihi başarımıza uzanan zehirli dile ve hukuk çerçevesinde hak ettiği cevabın verilmesi hususunda gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor'dan Aziz Yıldırım'a sert cevap
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN