Dev rakamlar

Avrupa
futbolunun patronu UEFA
, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi
para ödüllerine dudak uçuklatacak zamlar yaptı. İşte yeni sezonda takımları bekleyen cazip ödüller:
Gruplara kalan her takıma 12 milyon 700 bin Euro veriliyordu. Yeni sistemde bu rakam 15 milyon Euro'ya yükseliyor.
Gruplarda beraberliğin değeri 500 bin Euro'ydu. Yeni sezonda 900 bin Euro oluyor. Galibiyet için verilen 1 milyon 500 bin Euro ise 2 milyon 700 bin Euro'ya çıkartılıyor.
Gruptan çıkarak son 16'ya kalan takımlar, 6 milyon Euro kazanıyordu. Değişiklikle bu rakam 9 milyon 500 bin Euro olarak belirlendi.
Çeyrek finalistler bu sezon 6.5 milyon Euro aldı. Yeni ödül ise 10.5 milyon Euro.
Yarı finalin değeri şu anda 7 milyon 500 bin Euro. Gelecek sene ise yarı finale kalan takım 12 milyon Euro'yu kasasına koyacak.
Ve final... Finalistlerin her biri son kez 11'er milyon Euro alacak. Gelecek sezon finale çıkmanın değeri 15 milyon Euro.
Sıra şampiyonlukta... Bu sezon 15 milyon 500 bin Euro olan ödül, 2018/2019 sezonunda 19 milyon Euro'ya çıkıyor.