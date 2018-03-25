Sabah Spor yazarlarından Türkiye yorumu "Hırs var istikrar şart"

LEVENT TÜZEMEN: Milli Takım
'da istikrarlı bir kadro ve kalıcı bir sisteme ihtiyaç var. Birlikte oynama alışkanlığı olmayan oyuncuların, arzulu futbolu dikkat çekti
ÖMER ÜRÜNDÜL: Futbolda uyum ve futbolcuların birbirlerini iyi tanımaları çok önemli. Bu maçtaki en önemli artımız takım halinde disiplinli ve hırslı oluşumuzdu
A Milli Takım, 2018'in ilk maçında Antalya
'da karşılaştığı İrlanda Cumhuriyeti
'ni 1-0 yendi. Bu hazırlık maçına yeni isimlerden kurulu kadrosuyla çıkan ay-yıldızlı ekibin performansı olumlu yorumlar aldı. Teknik direktör Mircea Lucescu da mücadele sonrası öğrencilerini kutlayarak, "Gelecek için bana umut veren bir oyun yapısı ortaya koyduk
" açıklamasını yaptı. SABAH
'ın usta yazarları, Milli Takım'ın performansını ve Rumen çalıştırıcının sözlerini değerlendirdi: SORU:
A Milli Takımımız yeni kadrosuyla İrlanda Cumhuriyeti karşısında sahne aldı ve kazandı. Bu yeni takımı nasıl buldunuz? Sizce gelecek vadediyor mu? ÖMER ÜRÜNDÜL
Pozisyon vermedik Milli
Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti ile yaptığı hazırlık maçını dikkatle izledim. Öncelikle bu konuda bir görüşüm var… Futbolda uyum ve futbolcuların birbirlerini iyi tanımaları çok önemli. Bizim en büyük sorunumuz kadro istikrarsızlığı. Bu maçtaki en önemli artılarımız şunlardı; birincisi takım halinde disiplinli ve hırslıydık. İkincisi de en büyük üstünlükleri fizik güç ve hava topları olan bir rakibe karşı, duran toptan gol attık ve kalemize gelen duran toplarda da rakibimize hiç pozisyon vermedik. METİN TEKİN Acele etmeyelim
A Milli Takım artık Yusuf'la, Enes'le, Emre'yle bir jenerasyon değişimine gidiyor. Ama İrlanda karşısındaki oyun bize gelecek anlamında bir şeyler anlatır mı? Cevabı, kesinlikle hayır. Hazırlık maçı olması dolayısıyla anlatmaz. Acele etmemeliyiz. Bu takımı turnuva maçlarında görmemiz gerekir. Evet, hazırlanıyoruz, oyun ve oyuncu yorumu yapabilmemiz için resmi maçları beklememiz gerekir. Bir diğer konu, bu jenerasyona kimlerin ekleneceği. Çünkü bir diğer organizasyonda Gökhan Gönül'ü, Mehmet Topal'ı yaşlarından dolayı göremeyebiliriz. Salı günü oynayacağımız Karadağ maçında bunun ipuçlarını alabiliriz. LEVENT TÜZEMEN İlişkiler gelişmeli
Milli
Takım'da öncelikle istikrarlı bir kadro yaratmamız gerekiyor. Mircea Lucescu'nun 17 farklı kulüpte oynayan 26 oyuncudan uyumlu ve dengeli bir Milli Takım yaratmasını sabırla beklemek zorundayız. Birlikte oynama alışkanlığı olmayan oyuncuların, İrlanda Cumhuriyeti karşısındaki istekli futbolları en dikkat çeken noktaydı. Eğer Lucescu rekabeti doğru yönetir ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirirse, Milli Takım'da başarıyı yakalar. Ayrıca ay-yıldızlı ekibin kadro istikrarı dışında kalıcı bir sisteme de ihtiyacı var. SİNAN VARDAR Futbol aynı yerde
Türk
futbolcuları çok yetenekli ancak maalesef yıllardır bunun karşılığını tam olarak alamadık. Yurt dışında ve özellikle Almanya'da oynayan çok başarılı futbolcularımız var. Ben Cengiz Ünder
'i de izlemek isterdim bu karşılaşmada ama ne yazık ki sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Önümüzdeki turnuvaya iki sene var ve Milli Takım'da da bir devrim yapılmak isteniyor. Ancak bakıyorsunuz, 33 yaşındaki Gökhan Gönül yine sağ bekte. Mehmet Topal da 32 yaşında… Bu tercihler nasıl yapılıyor anlamak mümkün değil. Türk futbolunda en büyük sorun zaten gençlere önem verilmemesi. Bu nedenle de futbolumuz aynı yerde duruyor. Buna rağmen İrlanda Cumhuriyeti gibi bir takıma karşı kazanmak güzeldi. İnşallah Lucescu daha iyi seçimler yapar. Yetenekli gençleri bulur. HEPSİ DENEYİMLİ!
İlk 11'inde 7 Premier Lig
oyuncusu bulunan İrlanda Cumhuriyeti karşısında 1-0'lık skorla galip gelen A Milli Takım'da 90 dakikada 24 yaş ve altı 7 futbolcu sahaya adım attı. Bu oyunculardan 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı asist yaparken; Okay, Hakan, Enes, İrfan, Çağlar, Kaan ve Yusuf'un kariyerleri boyunca forma giydikleri milli maçların sayısı da 303'e ulaştı. Milli forma altında deneyimli olan genç diyebileceğimiz bu oyuncularımızdan Okay 88, Hakan 75, Enes 63, İrfan 27, Çağlar 20, Kaan 19, Yusuf ise 11 kez çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı sırtlarına geçirdi.
TANER KARAMAN