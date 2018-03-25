Aziz Yıldırım "Özlenen değil geleceğin Fenerbahçesi var!"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında gerçekleşecek kongre öncesi yurt içi ziyaretlerini sürdürüyor. Dün Zonguldak'ta kulüp üyeleriyle buluşan Yıldırım, kongre süreci ve sponsorlukla ilgili açıklamalar yaptı: "1998 yılında Fenerbahçe serüvenimiz başladı. O günkü şartları hepiniz biliyorsunuz. 20 yıla dönüp bakıldığı zaman stat yapıldı, 13 bin kişilik spor salonu yaptık, Avrupa'da önemli salonlardan biri. THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olduk."

DAHA GÜZELİNİ HAYAL ETMELİYİZ

"Özlenen Fenerbahçe' diyorlar. 20 yıl önce hiçbir şeyi olmayan yalnızca futbol takımı olan, ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda bazen yenen bazen yenilen bir takımken, 19 senedir içeride G.Saray'a yenilmedik. 6-0'lık skorla tarih yazdık. Bunların hepsini düşündükten sonra hangi F.Bahçe özleniyor? Özlenen F.Bahçe diye bir şey yok! Geleceği olan bir F.Bahçe var. Hayal etmemiz ve F.Bahçe'yi daha güzel noktalara getirmemiz lazım."

ALEX'İN YERİNE ALALIM SENİ!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Okulu'nu ziyaret edip, halı sahada yapılan maçı izledi. Futbol takımındaki tek kız oyuncu olan 17 yaşındaki Kübra Özsoy ile sohbet eden Yıldırım, "Alex'in yerine alalım seni. Alex, Alex diyorlar, işte bulduk. Bulduk yani" dedi.

SPONSOR OLMAKTAN NEDEN KAÇTINIZ?

"Mehmet Ali Aydınlar konusunu herkes çok merak ediyor. Bu anlaşmayı neden yaptık? F.Bahçe, UEFA'ya karşı gelir giderlerini açıkladı. Bu yıl 10 milyon Euro zarar etme hakkımız vardı. Sayın Aydınlar gelip sağlık sponsoru olmak istediğini beyan etmiş. Yılda bir milyon dolar bir bütçe vermek istediğini söylemiş. Şu anki sağlık sponsorluğunu 3 yıllığına 1 milyon Dolar'a vermiştik. 'Arzu ederseniz formaya da sponsor oluruz' demiş. F.Bahçe'nin menfaatleri için kabul ettik. Atıp tutuyorlar 'Sponsor bulacağım, getireceğim' diye. Peki niye o zaman sponsor olmadılar bugüne kadar? Hep kaçtılar. Bu saatte mi sponsor olmak akıllarına geldi?"

ÜNİVERSİTE İÇİN ZENGİNLER HİÇBİR DESTEK VERMEDİ!



¦ "F.Bahçe çok büyüktür, bu 3 Temmuz'da görüldü. Ancak dikkat etmeliyiz; FETÖ süreci devam ediyor. Gitmeleri uzun yıllar alacak. Türkiye'nin ve F.Bahçe'nin bekası için bu örgüte karşı mücadelenin 3 Temmuz'daki gibi devam etmesi gerekir. Bu olay bitmiştir gözüyle bakarsak hepimiz yanılgıya düşeriz."



¦ "Üniversiteye yardım için zenginlere gittik! 20 tanesine bizzat gidip destek istedik. 80 tanesine Vefa Bey mektup yazdı. En büyüğünden en küçüğüne kadar zenginlerden hiçbir tanesi destek olmadı, bunu bilin! Ben 1998 yılında 30 milyon dolar hibe ettim. Konuşmak kolay, para vermek zordur. Başkan adaylığımı kısa zamanda açıklayacağım. Ondan sonra da daha net konuşmalar yapacağım."