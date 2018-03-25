Galatasaray, Trezeguet için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Bruma'ya teklifler geldiği dönemde Garry Rodrigues'i kadrosuna katarak B planını devreye sokan Galatasaray benzer bir stratejiyle Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Trezeguet'yi transfer etmek istiyor. Rodrigues'e Premier Lig'den gelen teklifler sonrasında oyuncusunu 20 milyon Euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Galatasaray yönetimi, teknik kadronun çok istediği Trezeguet lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın transferi için düğmeye bastı.

KASIMPAŞA OPSİYONU KULLANA CAK

Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten bir sezonluğuna kiraladığı ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu için sarı kırmızılı kulübün 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Belçika medyası, Trezeguet için Galatasaray ile birlikte Beşiktaş'ın da istekli olduğunu iddia ederken, Kasımpaşa yönetiminin Anderlecht'in bonservisine 2.5 milyon Euro ödediği genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kesin olarak kullanacağı gelen haberler arasında.

DENAYER VE SİNAN'A: HAZIR OLUN

G.saray'da Trabzonspor maçı öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Serdar Aziz ve Feghouli kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Serdar ve Feghouli'nin durumunu dikkate alan teknik heyet, bu iki oyuncunun alternatifi olarak gördükleri Denayer ve Sinan Gümüş'e "Hazır olun" mesajını iletti.

FATİH TERİM 5 SENE KALMALI GALATASARAY

Sportif A.Ş. Üyesi Burak Elmas sosyal medyadan canlı video ile taraftarların sorularını yanıtladı. Londra'da bulunan Elmas'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Seçime girdiğimiz gün Başkan Cengiz'e verdiğim tarihsiz bir istifa mektubu var. Başkan bunu istediği zaman işleme koyabilir. Başkan ile kavga etmedim. Başkan benden ne isterse her zaman yapmaya hazırım.

31 Mart, bizim için tarihi bir gün olacak. İbra müessesesi duygusal davranılacak bir müessese değildir. G.Saray'ı başarısız yönetmenin bir sonucu olmalı.

Mayıs'tan sonra seçilecek yönetimle Galatasaray'ın uzunca bir süre iyi yönetilmesine ihtiyacı var. Galatasaray'ın hata yapma lüksü yok!

Florya'ya sık sık gidiyorum, Fatih Hoca ile görüşüyoruz. İlla fotoğraf vermemize gerek yok!

Fatih Hoca'nın en az 5 sene kalması, projesini gerçekleştirmesi lazım.

UEFA hakkında şu anda ne söyleniyorsa yalan. Tahminimce karar, Nisan sonu veya Mayıs başında çıkacaktır.