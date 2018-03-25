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'den bir ilk

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden forması giyen önceki gün Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor ile oynanan hazırlık maçında kariyerinin en kötü gününü yaşadı. Tecrübeli file bekçisi ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 6 gol gördü

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Volkan Demirel'den bir ilk

'nin 6-2 kaybettiği Boluspor maçında oyuncuların isteksizliği ve beklentilerin olduğu birçok oyuncunun form düşüklüğü moralleri bozarken, de kariyerinde kötü anlamda bir ilki yaşadı. 489'u Fenerbahçe'de, 29'u Kartalspor'da olmak üzere kulüp kariyerinde 525 kez resmi, onlarca da hazırlık maçında forma giyen, 63 kez de A 'ın kalesini koruyan Volkan Demirel uzun kariyerinde ilk kez 6 gol yemenin üzüntüsünü yaşadı. 36 yaşındaki file bekçisi önceki güne kadar kariyerinde en fazla golü 21 Ekim 2008'de 'e 5-2 kaybedilen Şampiyonlar Ligi maçında görmüştü.

KOCAMAN SESSİZLİK!
F.bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Boluspor karşılaşmasında 90 dakika kulübeden hiç çıkmaması dikkat çekti. Kocaman maç sonunda da basın mensuplarına konuşma yapmadı. Tecrübeli teknik adamın yıpratıcı skor nedeniyle üzgün olduğu, takım otobüsünde de "Kadro nasıl olursa olsun Fenerbahçe 6 gol yemez" sözleriyle takıma tepki verdiği öğrenildi.

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Volkan Demirel'den bir ilk
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