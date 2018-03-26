1 yıl daha kalsın!

Fenerbahçe'de Kayserispor maçının kadrosunda yer alması beklenen Vincent Janssen, sarılacivertlilerin en memnun olduğu transferlerden biri. 3 aylık sakatlığına rağmen çalışmaları ve özel programları hiç aksatmadan uygulayan Janssen, profesyonelliğiyle teknik heyetin takdirini kazandı. Oyuncu saha içi yeteneğiyle de Kocaman'ın inandığı isimlerin başında geliyor.

ANLAŞMA YİNE KİRALIK OLACAK

Sarı-lacivertli teknik heyet, Janssen için gelecek sezon adına adımlar atmaya hazırlanıyor. Sezonun bitimine 2 aylık bir zaman olmasına rağmen, Tottenham'a bir mesaj yollanacağı, şayet oyuncuyu ana kadroda düşünmüyorlarsa, 1 yıl daha kiralama talebinde bulunulacağı gelen bilgiler arasında. Ancak Fenerbahçe, Tottenham'dan erken karar vermelerini isteyecek.

KOLAYLIK BEKLİYORUZ

Tottenham'a "Janssen'le ilgili kararınızı erken verirseniz, oyuncu bizimle hazırlık kampı geçirerek takıma daha iyi adapte olabilir. Böylece bize daha çok faydası dokunur. Bu sezon 3 ay oynatamadık. Sizden kolaylık bekliyoruz" mesajı iletilecek. Bilindiği gibi Tottenham, Kane'in arkasında kaldığı için Janssen'i kiralamıştı. Kane'in bu sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

11 MAÇ-2 GOL

F.Bahçe'nin yaz transfer döneminin son günü renklerine kattığı Janssen, 8 Aralık'ta sakatlandığı Bursaspor maçı da dahil 11 karşılaşmada görev yaptı. 10 maça 11'de başlayan Hollandalı, 755 dakikada 2 gol, 2 asistle oynadı.

YAKINDA PROJELERİMİ AÇIKLAYACAĞIM

TÜRKİYE 'NİN çeşitli illerinde açılışlarına devam eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Vakfı'nın yayın organı Stadyum dergisine de önemli açıklamalar yaptı. "Yeni projelerimizi yakın zamanda açıklayacağız" diyen Yıldırım şunları söyledi: "Fenerbahçe'nin doğası gereği, önümüzdeki yıllarda başarı görüyorum. Kulübün mevcut yapısı, en zalim darbelerde bile yıkılmayacak seviyede. Gelecekle ilgili başarabileceğime inandığım hayallerim var. Üst üste şampiyonluklar yaşadık. Sonra FETÖ devreye girdi ve önümüz kesildi.. FETÖ operasyonları olmasa, şu an nerelerde olabileceğimizi tahmin edebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kirli operasyonlarından biri yapıldı bize."

BOLU'DA POTA AÇTI

F. Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım "1907 Okul 1907 Pota" etkinliği kapsamında Bolu'daki potaların açılış törenine katıldı. Taraftarlara bol bol imza dağıtıp, fotoğraf çektirdi.

SKRTEL KORKUTTU

Fener bahçe'nin Slovak yıldızı Skrtel, milli takımın Tayland ile oynadığı maçta yürekleri ağızlara getirdi. 28. dakikada suratına sert biçimde top gelmesiyle yerde kalan Skrtel, dilinin nefes yolunu tıkaması nedeniyle bir süre nefessiz kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kendine gelen tecrübeli oyuncu 2. yarıda oyundan çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Skrtel, için G.Saray da geçmiş olsun mesajı yayınladı.

'RÜYA ZANNETTİM'

Fenerbahçe'yi 6-2 yendikleri hazırlık maçında kaleci Volkan'ı 45 metreden attığı golle avlayan Boluspor'un 20 yaşındaki yıldızı Burak Asan o anı anlattı: "Volkan ağabey (Demirel) kalesinden uzaklaşmıştı. Mesafe uzaktı ama şansımı denedim. Antrenmanlarda devamlı şut çalışmanın etkisi oldu. Gol olunca rüya zannettim. Nasıl sevineceğimi bilemedim. Türkiye'nin en büyük takımlarından birine karşı oynadığım için çok mutluydum. Gol de güzel bir anı oldu."