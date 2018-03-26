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'ta Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak , karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 20:50
Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

, 'in 27. haftasında Alanyaspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan; Babel, Talisca, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi katılmadı

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Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları sürüyor
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