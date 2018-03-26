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'a 6 maç ceza

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Karadeniz forması giyen , karşılaşmasında hakeme yönelik hakaretleri sebebiyle 6 maç ceza aldı.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 21:39
Engin Baytar'a 6 maç ceza

(TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Karadeniz 'da forma giyen eski milli futbolcu 'a 6 maç men cezası verdi.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada yer alan ilgili kısım şöyle:

"Engin BAYTAR (Kdz. Ereğli Bld. Spor Klb. Fut.) hakkında; 18.03.2018 tarihinde oynanan – Kdz. Ereğli Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında hakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men, ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (19.03.2018 Tedbirli), 3 + 3 maç toplam 6 maç ceza verilmesine…"

Engin Baytar daha önce de 12 Ağustos 2012'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir araya getiren Süper Kupa mücadelesinde maçın hakemi Cüneyt Çakır'a saldırmış ve 11 maç ceza almıştı.

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Engin Baytar'a 6 maç ceza
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