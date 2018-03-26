Engin Baytar'a 6 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor'da forma giyen eski milli futbolcu Engin Baytar'a 6 maç men cezası verdi.

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada yer alan ilgili kısım şöyle:

"Engin BAYTAR (Kdz. Ereğli Bld. Spor Klb. Fut.) hakkında; 18.03.2018 tarihinde oynanan 1074 Çankırı Spor – Kdz. Ereğli Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında hakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men, ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (19.03.2018 Tedbirli), 3 + 3 maç toplam 6 maç ceza verilmesine…"

Engin Baytar daha önce de 12 Ağustos 2012'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir araya getiren Süper Kupa mücadelesinde maçın hakemi Cüneyt Çakır'a saldırmış ve 11 maç ceza almıştı.