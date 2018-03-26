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'da 'ın tedavisi sürüyor

Futbol Takımı, 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 15:45
Galatasaray'da Selçuk İnan'ın tedavisi sürüyor

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların salonda ve sahada iki ayrı çalışma yaptıkları belirtildi.

Salonda bireysel program dahilinde çalışan oyuncuların, sahada ise sınırlı alanda hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde durdukları aktarıldı.

Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan 'ın, yapılan kontroller sonrası günü tedaviyle geçirdiği ifade edildi.

, yarın yapacağı idmanla karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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Galatasaray'da Selçuk İnan'ın tedavisi sürüyor
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