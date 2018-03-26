Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hoca değiştirmek gündemde yok

Hoca değiştirmek gündemde yok

Lucescu ile ilgili spekülasyonlara Başkanvekili noktayı koydu: Hocamız görevinin başında, sözleşmemiz de sürüyor. Bütün mesaisini ’ın yapılanması için harcıyor. Teknik adam değişikliği söz konusu değil

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Hoca değiştirmek gündemde yok
lar'dan Sorumlu Başkanvekili , ile ilgili iddialara SABAH aracılığıyla nokta koydu. Rumen teknik adamın ayrılacağı yönündeki dedikoduları sorduğumuz Dürüst, "Hocamız görevinin başındadır, sözleşmemiz devam ediyor. Tüm mesaisini, zamanını Milli Takım ve Milli Takım'ın yapılanması için harcıyor. Bizim olarak böyle bir gündemimiz yok" diye konuştu. "Bu takımda gelecek var mı?" sorusuna ise Dürüst, "Evet bu Milli Takım'da gelecek var, umut var. Hepsi değerli oyuncular. Bu gençlerin ihtiyacı olan şey birlikte zaman geçirmek ve maç oynamak. Eksikleri var ama genel hatlarıyla takımı beğendim. Zaman içinde takım bütün yeteneklerini sahaya yansıtacak. Daha tempolu daha organize olacaklar" cevabını verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Hoca değiştirmek gündemde yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN