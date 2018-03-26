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Hollanda, Portekiz'i 'le geçti

Hollanda Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren Avrupa Futbol Şampiyonası son şampiyonu Portekiz'i futbolcusu 'in de gol attığı karşılaşmada 3-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 23:55
Hollanda, Portekiz'i Ryan Babel'le geçti

2018 Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını sürdüren son Avrupa şampiyonu Portekiz, 'in gol attığı karşılaşmada Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanan maçta son Avrupa şampiyonu Portekiz karşısında mücadeleye iyi başlayan Hollanda, 11. dakikada Memphis Depay'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Hollanda, 32. dakikada Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel'in kafa golüyle skoru 2-0'a taşıdı. 45+2. dakikada da Virgil van Dijk'in attığı golle Hollanda, Portekiz'i 3-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Portekiz'de Joao Cancelo 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, bu boşluktan faydalanan birkaç futbolsever sahaya girdi ve 'nun yanına gitti. Güvenlik görevlileri sahaya girenleri dışarıya çıkardı.

Beşiktaşlı futbolculardan Babel 84 dakika oynarken, Portekiz'de 55. dakikada yerini Gelson Martins'e bıraktı. Fenerbahçeli Luis Neto ise Portekiz Milli Takımı'nda 46. dakikada Rolando'nun yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan, eski Hollandalı golcü Patrick Kluivert'ın 18 yaşındaki oğlu Justin Kluivert, 78. dakikada Depay'ın yerine oyuna girerek A takımda ilk milli maçına çıktı.

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Hollanda, Portekiz'i Ryan Babel'le geçti
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