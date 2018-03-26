Karabağ Teknik Direktörü Tumbakovic: Türkiye'nin oyununu bozmaya çalışacağız

Karadağ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Karadağ Futbol Federasyonunda milli futbolcu Nikola Vukcevic ile basın toplantısı düzenledi.

Geçen hafta deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadıkları ve 0-0 sona eren maçın artık geride kaldığını belirten Tumbakovic, bu karşılaşmada takımının sergilediği oyundan memnun olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne kıyasla daha güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Tumbakovic, Türkiye maçında kadroda önemli değişiklikler yapacağını belirtti.

Tumbakovic, Türkiye'nin yakın geçmişte teknik direktör değişikliğine gittiğini anımsatarak, Mircea Lucescu'nun geçen bu süre zarfında gelecek vadeden bir milli takım ortaya çıkardığını vurguladı.

Lucescu'nun takımın oyun stilini değiştirdiğini kaydeden Tumbakovic, "Türkiye'nin bu oyuncu grubu, gerçekten iyi futbol oynuyor. Onları Romanya ve İrlanda Cumhuriyeti maçlarında izlemek güzeldi. Türkiye, oyuna hakim olmaya ve kilit oyuncularıyla sonuca gitmeye çalışan bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Tumbakovic, Lucescu'nun kariyerinde birçok başarı bulunduğunu anımsatarak, "Onun harika bir milli takım oluşturacağına eminim." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki ligin de kalitesinin arttığına ve çok sayıda Türk futbolcunun Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giydiğine dikkati çeken Tumbakovic, "Yarınki maçta Türkiye'nin oyununu bozmaya çalışacağız." diye konuştu.

VUKCEVİC: "ZOR BİR MAÇ BEKLİYORUZ"

Karadağlı milli futbolcu Nikola Vukcevic, Türkiye karşısında zor bir maçın kendilerini beklediğini ifade ederek, Türkiye'nin çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ifade etti.

Türkiye ile iki yıl önce de özel maçta karşılaştıklarını anımsatan Vukcevic, "O tarihten sonra bizim takımda bazı isimler değişti. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye karşısında Kıbrıs Rum Kesimi maçında ortaya koydukları performansın üzerine çıkmak istediklerinin altını çizen Vukcevic, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Stevan Jovetic'in eksikliğinin kendileri için handikap olabileceğini kaydetti.

Vukcevic, taraftarları önünde iyi bir maç oynamak istediklerini ifade ederken, Türk oyuncuların hepsini iyi tanımadığını ancak Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in Türkiye'nin en iyi isimlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Karadağ ile Türkiye arasında Podgorica Şehir Stadı'nda yarın oynanacak özel maç, TSİ 20.10'da başlayacak.