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'e Marsilya talip oldu

ekiplerinden 'ın sezon sonunda Brezilyalı oyuncu 'nın yerine transfer etmeyi düşündüğü iddia edilen Yunanistan ekibi Olimpiakos oyuncusu 'e Fransa Ligue 1 takımlarından Olimpik Marsilya talip oldu.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 18:47 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 18:49
Konstantinos Fortounis'e Marsilya talip oldu

Son günlerde adı 'la anılmaya başlayan Olimpiakos'un yıldız orta sahası 'le ilgili Yunan medyası flaş bir iddia ortaya attı.

Buna göre Siyah Beyazlı yönetimin 'nın alternatifi olarak belirlediğinin iddia edildiği Yunan futbolcuya Avrupa'nın dev kulüplerinden biri daha talip oldu.

Yunanistan'da yayım yapan Sigma Live adlı internet sitesi 10 numara pozisyonunda forma giyen oyuncuyla Olimpik Marsilya'nın da ilgilendiğini yazdı.

Haberde sözleşmesi 2020 yılında bitecek Fortounis için konuşulan bonservis bedelinin ise 7 ila 10 milyon Euro olduğu belirtildi.

(Fanatik)

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Konstantinos Fortounis'e Marsilya talip oldu
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