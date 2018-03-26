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Türk futbolcular değersizleştirilmesin

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Türk futbolcular değersizleştirilmesin
A 'ın ve 'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, ay-yıldızlıların antrenmanı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni bir jenerasyonla ilerlediklerini belirten Yusuf, şunları söyledi: "Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum. Tabii ki yabancı futbolcular Türkiye'ye gelerek, Türkiye'deki futbolun kalitesini arttırıyorlar onda hemfikiriz ama Türk futbolcularda da asla özgüven eksikliğinin olmadığını biliyorum. Türk gençlerinin her zaman rekabete açık olduklarını düşünüyorum."

Hocamız Lucescu çok tecrübeli. Ondan her antrenmanda ve maçlarda bir şeyler öğreniyoruz. Çünkü bize çok fazla ilgi gösteriyor.

Milli Takım olarak çok yetenekli futbolculara sahibiz. Ülkemize, vatandaşlarımıza çok iyi bir futbol izletmek istiyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız.

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Türk futbolcular değersizleştirilmesin
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