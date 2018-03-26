Türk futbolcular değersizleştirilmesin

A Milli Takım
'ın ve Trabzonspor
'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, ay-yıldızlıların antrenmanı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni bir jenerasyonla ilerlediklerini belirten Yusuf, şunları söyledi: "Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum. Tabii ki yabancı futbolcular Türkiye'ye gelerek, Türkiye'deki futbolun kalitesini arttırıyorlar onda hemfikiriz ama Türk futbolcularda da asla özgüven eksikliğinin olmadığını biliyorum. Türk gençlerinin her zaman rekabete açık olduklarını düşünüyorum."
Hocamız Lucescu çok tecrübeli. Ondan her antrenmanda ve maçlarda bir şeyler öğreniyoruz. Çünkü bize çok fazla ilgi gösteriyor.
Milli Takım olarak çok yetenekli futbolculara sahibiz. Ülkemize, vatandaşlarımıza çok iyi bir futbol izletmek istiyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız. İDMANDA NEŞELİ ANLAR
Milli Takım'ın dünkü idmanında çift kale maçı kazanan takım büyük coşku yaşadı. SELÇUK İNAN SAKATLANDI
A Milli Takım yarınki Karadağ maçı için Antalya
'da son idmanını yaparken, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan oyunculara Selçuk İnan
da eklendi. Sol arka adalesindeki sertleşmenin maça kadar iyileşmeyeceği öngörüldüğünden tecrübeli oyuncu kadrodan çıkarıldı.