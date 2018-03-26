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Türkiye, Karadağ maçına hazır

Yarın akşam 20:10'da Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak yaptığı son çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 21:56
Türkiye, Karadağ maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör yönetiminde maçın oynanacağı başkent Podgorica'daki Şehir Stadı'nda son çalışmasını yaptı.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı. Isınma ve pas çalışmasının ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde yarınki maçın taktiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Bu arada, ev sahibi Karadağ da son çalışmasını milli takım tesislerinde gerçekleştirdi.

Karadağ ile Türkiye arasındaki özel maç, yarın TSİ 20.10'da başlayacak.

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Türkiye, Karadağ maçına hazır
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