Vincent Aboubakar "Beşiktaş'ta oynarken Porto'ya dönmek aklımda yoktu"

2016-17 sezonunda Beşiktaş'la Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra bu sezon kariyerine Portekiz'in Porto takımıyla devam eden Vincent Aboubakar, Porto'ya dönüş kararı ve son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 26.3.2018 23:00Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 23:03
Beşiktaş ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Porto'ya geri dönen ve Portekiz ekibinde attığı gollerle takımının lider olmasında önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.