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'den 'ye müjde

takımlarından 'de, sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen 'in gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacağı açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 22:15
Vincent Janssen'den Fenerbahçe'ye müjde

'de uzun süredir sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu , gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak.

Sarı-lacivertli takımda son olarak 3,5 ay önce maça çıkan Janssen, sol ayağındaki kemik ödeminin dağılmaması nedeniyle bu sürede takımından uzak kaldı.

Sosyal medya platformu Instagram'dan, yer çekimsiz ortamda yürüyüş olanağı sağlayan "AlterG" aletindeki fotoğrafını paylaşan 23 yaşındaki golcü futbolcu, "Yakında." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Janssen, gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak. Topla çalışabilecek duruma gelecek Hollandalı futbolcu, güçlendirme çalışması yapacak.

Fenerbahçe ile Tottenham Kulübü sağlık ekibinin ortak gözetiminde tutulan Janssen, sakatlığını atlatması durumunda takımla çalışmalara alınacak.

Sezon başında İngiltere'nin Tottenham Kulübünden kiralanan Vincent Janssen, Fenerbahçe formasını son olarak 8 Aralık 2017'de 'de yapılan Bursaspor maçında giydi.

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Vincent Janssen'den Fenerbahçe'ye müjde
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