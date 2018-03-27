Beşiktaş, Anadolu’da kayıp

Beşiktaş
, büyükler dışındaki rakiplerine diş geçiremiyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışında mücadele ettiği rakiplerine karşı 23 puan kaybederken, son 4 sezonun da en kötü performansını çizdi. Geçen sezon Anadolu'da 34 haftada 19, 2015-2016 sezonunda 17 puan kaybeden Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda ise bu mücadelelerde 20 puanı çimlerde bırakmıştı.
Galatasaray ise bu istatistikte son 12 sezonunun en iyi dönemini geçiriyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor dışındaki takımlara 14 puan kaybederken, bu değer 2005- 2006 sezonundan sonra ulaşılmış en düşük sayı oldu. TALİSCA OYUNLARI Beşiktaş,
Talisca için temaslarını sürdürürken, yıldız futbolcunun milli takıma seçildikten sonra taliplerinin artması endişe konusu oldu. Yönetim ilk önce, Benfica ile olan protokolünde 21 milyon Euro'luk satın alma maddesi bulunan oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. M.United, Roma ve A.Madrid gibi takımların da devreye girmesiyle Kartal'a zorlu rakipler çıktı. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, "Talisca'nın kalmasını istiyoruz. Sonuçlar nasıl olacak, zamanla göreceğiz"
dedi. BABEL, Q7'Yİ FARKLI YENDİ
BEŞİKTAŞ'IN yıldız isimleri Ricardo Quaresma ile Ryan Babel
, milli mücadelede birbirlerine rakip oldu. Babel'li Hollanda, Quaresma'lı Portekiz'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Portakallar'ın ikinci golünü Babel, diğer gollerini ise Depay ve Van Dijk kaydetti.