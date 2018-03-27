Galatasaray'da hedef Samuel Bastien

UEFA kıskacında olan ve yaz transfer döneminde maliyeti uygun ve gelecek vadeden isimlere yönelmesi beklenen Galatasaray için dün İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi. L'Arena Gazetesi'nin duyurduğu habere göre sarıkırmızılı yönetim, Chievo'nun genç orta saha oyuncusu Samuel Bastien'in peşine döştü. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu, 2016 yazında Anderlecht'ten renklerine bağlamıştı. 2019 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Bastien'in, 10 numara ve defansif orta saha pozisyonlarında görev yapabildiği belirtildi. G.Saray'ın, genç oyuncuya devre arasında da teklif yaptığı ancak Chievo'dan olumlu yanıt alamadığı iddia edildi. Belçika U21 Milli Takımı'nın formasını da giyen genç yıldız, Cheivo'da bu sezon 16 maçta oynadı, bir gol attı.

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