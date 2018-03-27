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'da hedef Samuel Bastien

basını ’ın, Chievo’nun 21 yaşındaki yıldızı Samuel Bastien’in transferi için kulübüne teklif yaptığını yazdı

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Galatasaray'da hedef Samuel Bastien

kıskacında olan ve yaz transfer döneminde maliyeti uygun ve gelecek vadeden isimlere yönelmesi beklenen için dün basınından sürpriz bir iddia geldi. L'Arena Gazetesi'nin duyurduğu habere göre sarıkırmızılı yönetim, Chievo'nun genç orta saha oyuncusu Samuel Bastien'in peşine döştü. İtalyan ekibi, 21 yaşındaki lı futbolcuyu, 2016 yazında Anderlecht'ten renklerine bağlamıştı. 2019 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Bastien'in, ve defansif orta saha pozisyonlarında görev yapabildiği belirtildi. G.Saray'ın, genç oyuncuya devre arasında da teklif yaptığı ancak Chievo'dan olumlu yanıt alamadığı iddia edildi. Belçika U21 'nın formasını da giyen genç yıldız, Cheivo'da bu sezon 16 maçta oynadı, bir gol attı.

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Galatasaray'da hedef Samuel Bastien
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