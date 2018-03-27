Beşiktaş, Porto'dan Yacine Brahimi'yle ilgileniyor

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon da zirve yolunda iddialı olan Beşiktaş, bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Porto forması giyen Cezayirli oyuncu Yacine Brahimi'yi gündemine aldı.

Hem sol kanatta hem de 10 numara mevkisinde oynayabilen yıldız futbolcunun menajeriyle ve Porto kulübüyle temas kuran Beşiktaş transfer komitesi, Brahimi'yi bonservisiyle almak istiyor. Portekiz kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun yüksek bonservis bedeli ise göz korkutuyor.

Finansal Fair Play sorunundan kurtulan Beşiktaş, önümüzdeki sezon itibariyle, sattığı kadar oyuncu almak zorunda kalmayacak ve bonservis ödeme serbestliğine kavuşacak. Kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca'nın, takımda tutulamama ihtimaline karşılık alternatif oyuncu arayan siyah-beyazlı yönetim, Brahimi'nin bu bölgeye çare olabileceğini düşünüyor.

Sürati ile dikkat çeken başarılı futbolcu, bu sezon 41 defa giydiği Porto formasıyla 10 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Aynı zamanda Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen Brahimi, milli formayla 40 maçta 11 gole imza attı.

(Yeni Şafak)