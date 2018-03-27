Türkiye A Milli Futbol takımı ikicni hazırlık karşılaşmasında deplasmanda Karadağ'ın rakibi oluyor. Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetiyor. Mazic'in yardımcıları Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic. A Milli Takım, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkıyor. Daha önce 29 Mayıs 2016 tarihinde karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçı Türkiye, Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı golle 1-0 kazanmıştı.

KARADAĞ 0-1 TÜRKİYE (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

Karadağ: Danijel Petkovic, Zarko Tomasevic, Stefan Savic, Marko Simic, Nikola Vukcevic, Marko Vesovic, Marko Jankovic, Aleksandar Scekic, Mirko Ivanic, Adam Marusic, Fatos Beqiraj