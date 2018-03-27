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'de hazırlıkları sürüyor

'in 27. haftasında 'a konuk olacak 'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 21:29
Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor

'in 27. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor
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