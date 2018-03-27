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'dan rakiplerine "uygar bir ortam" vaadi

i'nin 27. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek , futbol ve diğer branşlarda konuk takım taraftarlarına karşı uygar bir ortamda maç izleme taahhüdünde bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 20:59
Galatasaray'dan rakiplerine uygar bir ortam vaadi

Kulübü, futbol ve diğer branşlarda konuk takım taraftarlarının uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını taahhüt etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde "Rakibe Saygı, Kendine Saygı!" başlığıyla yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin huzur, güven ve kardeşçe dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bugünlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak; ev sahibi olduğumuz Stadyumu ve diğer spor alanlarımızda, taraftarı olduğu takımı desteklemek amacıyla stadımıza gelen rakip takım seyircilerine karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan temel insan haklarını gözeten uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, ek olarak her zaman rakiplere ve seyircilerine saygılı davrandığımızın bilinciyle, bu tutumumuzu sahamızdaki ilk karşılaşmada sürdüreceğimizi ve tarafımıza rakiplerimizden haklı bir resmi talep geldiğinde daha da iyileştireceğimizi spor kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz."

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Galatasaray'dan rakiplerine "uygar bir ortam" vaadi
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