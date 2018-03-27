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İtalyan basınına konuşan 'ndan Cengiz'e övgü

İtalyan basınına konuşan 'in tecrübeli kaptanı , Roma'da forma giyen genç yıldız hakkında, "Cengiz çok genç ve çok yetenekli bir futbolcu. Yakın zamanda daha da büyük kulüplere olacağını umuyorum" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 12:40
İtalyan basınına konuşan Emre Belözoğlu'ndan Cengiz'e övgü

İtalyan gazetesi , bugünkü sayısında röportajına yer verdi. Bir dönem İtalyan kulüp Inter'de de forma giyen Belözoğlu, Roma'da yıldızı parlayan ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

DÜNYA DEVLERİNE TRANSFER OLABİLİR

Cengiz Ünder'in yakın zamanda ve gibi kulüplere olabileceğini vurgulayan Emre Belözoğlu, "Cengiz çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Gün geçtikçe de kendisini geliştiriyor. Roma'da daha da iyi olması için takım arkadaşlarının da ona katkı sağlaması lazım. Kendisini daha da geliştirdiği taktirde yakın zamanda Real Madrid, Barcelona, ya da gibi dünya kulüplerine transfer olabilir. Ancak bunun için daha çok çalışması lazım" şeklinde konuştu.

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İtalyan basınına konuşan Emre Belözoğlu'ndan Cengiz'e övgü
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