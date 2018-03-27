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"Lucescu iyi işler başarıyor"

'yla hazırlık maçında karşılaşan ve son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmayı başaran Karadağ'da Teknik Direktör maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Tumbakovic, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü hakkında övgü dolu sözler söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 00:01
Ljubisa Tumbakovic Lucescu iyi işler başarıyor

Karadağ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 'nun Türkiye'nin başında iyi işler başardığını ve geleceğe dönük büyük adımlar attığını belirterek, "Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var." dedi.

Tumbakovic, maçın arından Podgorica Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye maçının ilerleyen dönemde hangi oyuncuları milli takıma alabileceğini görmek için iyi bir test olduğunu belirtti.

Türkiye'ye karşı forma şansı bulan futbolcuların kısmen başarılı olduğunu aktaran Tumbakovic, Karadağlı futbolcuların maçın başında dağınık olduklarını ancak ilerleyen bölümde ayağa kalkmayı başardıklarını söyledi.

Karadağlı futbolcular arasında bir şeyler ortaya koymak adına olumlu bir enerji olduğunu vurgulayan Tumbakovic, "Türkiye büyük bir ülke ve ciddi bir futbol ligine, iyi bir milli takıma sahip." ifadesini kullandı.

Tumbakovic, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ile ilgili de "Lucescu iyi işler başarıyor ve geleceğe dönük büyük adımlar atıyor. Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var." değerlendirmesinde bulundu.

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Ljubisa Tumbakovic "Lucescu iyi işler başarıyor"
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