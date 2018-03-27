Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Roma, Cengiz Ünder için gelen İngiliz devlerini geri çevirdi

, için gelen İngiliz devlerini geri çevirdi

İtalya Seri A takımlarından forması giyen hakkında İtalyan medyasında önemli bir haber çıktı. Buna göre milli oyuncu için İngiltere'nin dev kulüpleri Roma'yla irtibata geçti. İtalyan ekibi ise bu kulüplere Cengiz'in satılık olmadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 01:55
Roma, Cengiz Ünder için gelen İngiliz devlerini geri çevirdi

İtalya Seri A takımlarından 'da forma giyen ve son haftalarda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli oyuncu hakkında İtalya medyasında önemli bir iddia ortaya atıldı.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Roma, Cengiz Ünder için gelen İngiliz devlerini geri çevirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN