Roma, Cengiz Ünder için gelen İngiliz devlerini geri çevirdi

İtalya Seri A takımlarından Roma forması giyen Cengiz Ünder hakkında İtalyan medyasında önemli bir haber çıktı. Buna göre milli oyuncu için İngiltere'nin dev kulüpleri Roma'yla irtibata geçti. İtalyan ekibi ise bu kulüplere Cengiz'in satılık olmadığını belirtti.
Giriş Tarihi: 26.3.2018 23:48Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 01:55
İtalya Seri A takımlarından Roma'da forma giyen ve son haftalarda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli oyuncu Cengiz Ünder hakkında İtalya medyasında önemli bir iddia ortaya atıldı.