Fenerbahçe'de Josef de Souza’ya kafa tatili verildi

Fenerbahçe'de milli takıma gitmeyen oyuncular düzenli olarak antrenmanlara devam ederken, hem fiziksel hem mental olarak büyük yıpranma yaşayan Josef de Souza'ya ödül verildi. Bu sezon 3 kulvarda toplam 31 maça 11 başlayan ve 2'si dışında tamamında 90 dakika sahada kalan Brezilyalı ile görüşen teknik heyet, "Çok yoruldun. Hem zihinsel hem fiziksel olarak zor günler geçirdin. Milli arayı senin dinlenmen için özel planladık" dediler. G.Saray maçı sonrası takımla çalışmaya alınmayan Souza'ya, salonda dinlenmeye yönelik program uygulandı, Boluspor maçı kadrosuna da alınmadı. Brezilyalı oyuncu, cuma-cumartesi günkü izinleri de birleştirerek, eşi ve çocuğuyla birlikte Mısır'ın ünlü tatil beldesi Şarm El Şeyh'de tatil yaptı.

VE BAŞKAN AÇIKLIYOR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarına resmen start veriyor. Karadeniz Ereğli'de "Yakında adaylığımı açıklayacağım" diyerek seçim ateşini yakan Aziz Yıldırım'ın hafta sonu Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Ondan sonra da kulüp kongre üyeleriyle bireysel ve gruplar halinde buluşmalar başlayacak. Bu görüşmeler basına kapalı olacak. Futbol takımının etkilenmemesi için polemiklerden uzak durulacak. Yarın İzmir'e gidecek olan Aziz Yıldırım'ın cuma ya da cumartesi günkü organizasyonlardan birinde 3 yıl daha başkanlığa adaylığını duyurması bekleniyor.

?JANSSEN'DE GERİ SAYIM

Fenerbahçe'de Janssen hasreti bitiyor... 8 Aralık'taki Bursaspor maçında sakatlanan Hollandalı golcü, sağlık heyetinin kendisi için uyguladığı testleri bitirmek üzere. Oyuncu dün Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafla döneceği müjdesini verdi. Janssen yarın veya perşembe günü takımla birlikte ilk kez sahada olacak.