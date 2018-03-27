A Milli Takım, bu akşam Karadağ deplasmanına çıkıyor. Türkiye'de sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılan Galatasaraylı Selçuk İnan dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Dün Akşam, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde son çalışmasını gerçekleştiren milli takımda Enes Ünal takımdan ayrı çalışmıştı. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in bu akşam ilk 11'de yer alması bekleniyor.

A Milliler 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti'yle yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

20:10'da başlayacak Karadağ-Türkiye maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.