Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic'in yönettiği karşılaşmada A Milli Takım, henüz 11. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçti. 23. dakikada Okay Yokuşlu'nun kafa golüyle farkı 2'ye çıkaran A milliler ilk yarının son dakikasında gelen gole engel olamadı. Mirka Ivanic, 45+1'de attığı golle Karadağ'ı soyunma odasına 1 farkla götürdü. Karadağ 87. dakikada Stefan Mugosa'nın ayağından bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

KARADAĞ 2-2 TÜRKİYE (MAÇ SONUCU)

Karadağ 0-1 Türkiye (Cengiz Ünder, dk. 11)

Karadağ 0-2 Türkiye (Okay Yokuşlu, dk. 23)

Karadağ 1-2 Türkiye (Mirko Ivanic, dk. 45)

Karadağ 2-2 Türkiye (Stefan Mugosa, dk. 87)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI



11. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içi arka direkte gelişine vuran Cengiz Ünder meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



21. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jankovic'in sert vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.



23. dakikada ceza sahası gerisinden Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Okay Yokuşlu kafa vuruşu ile ağları sarstı. 0-2





44. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vesovic'in vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.



45+1. dakikada Tomasevic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mirko Ivanic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Maçtan dakikalar

(İKİNCİ YARI)



53. dakikada Marko Jankovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.



56. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte yükselen Marko Simic'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.



87. dakikada ceza yayında topla buluşan Stefan Mugosa, Mehmet Topal'ı çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2



90+1. dakikada Serdar'ın pasında sol kanattan ceza sağasına giren Yunus Mallı'nın vuruşunda top kaleci Petkovic'de kaldı.





Stat: Stadion Podgorica



Hakemler: Milorad Mazic xx, Milovan Ristic xx, Dalibor Djurdjevic xx



Karadağ: Danijel Petkovic xx, Stefan Savic xx (Aleksandar Boljevic dk. 89 ?), Marko Vesovic xx, Zarko Tomasevic x, Marko Simic xx, Fatos Beciraj x (Vladimir Jovovic dk. 79 x), Aleksandar Scekic xx, Mirko Ivanic xx (Stefan Mugosa dk. 67 xx), Nikola Vukcevic xx, Adam Marusic xx (Filip Stojkovic dk. 79 x), Marko Jankovic xxx (Emrah Klimenta dk. 90+2 ?)



Yedekler: Mladen Bozovic, Milan Mijatovic, Nemanja Mijuskovic, Marko Bakic, Sead Haksabanovic, Damir Kojasevic



Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic



Türkiye: Volkan Babacan xx, Çağlar Söyüncü xx, Hasan Ali Kaldırım xxx (Ömer Bayram dk. 76 ), Kaan Ayhan xx, Mehmet Topal xx, Mahmut Tekdemir xx, Hakan Çalhanoğlu xx (Serdar Gürler dk. 69 xx), Cengiz Ünder xx (Yunus Mallı dk. 77 x), Yusuf Yazıcı xx (Emre Akbaba dk. 70 xx), Okay Yokuşlu xxx (İrfan Can Kahveci dk. 46 xx), Cenk Tosun xx (Enes Ünal dk. 76 xx)



Yedekler: Okan Koçuk, Serkan Kırıntılı, Uğur Demirok, Mehmet Zeki Çelik, Alper Potuk



Teknik Direktör: Mircea Lucescu



Goller: Mirko Ivanic (dk. 45+1), Stefan Mugosa (dk. 87) (Karadağ), Cengiz Ünder (dk. 11), Okay Yokuşlu (dk. 23) (Türkiye)



Sarı kartlar: Marko Simic, Zarko Tomasevic (Karadağ), Kaan Ayhan (Türkiye)