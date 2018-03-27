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"'ta oynarken Porto'ya dönmek aklımda yoktu"

2016-17 sezonunda 'la Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra bu sezon kariyerine Portekiz'in Porto takımıyla devam eden , Porto'ya dönüş kararı ve son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 01:57
Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta oynarken Porto'ya dönmek aklımda yoktu

ile kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Porto'ya geri dönen ve Portekiz ekibinde attığı gollerle takımının lider olmasında önemli pay sahibi olan , Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

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Vincent Aboubakar "Beşiktaş'ta oynarken Porto'ya dönmek aklımda yoktu"
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